Благовещенск, , 07:12 — REGNUM В Амурской области строительные компании столкнулись с трудностями при закупке материалов. Для их приобретения они занимают деньги в банках, рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев во время посещения строящейся школы на 1500 мест, которая расположена на пересечении улицы Тепличная и Игнатьевского шоссе.

Строительство школы в Туношне Yarregion.ru

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«Конечно, есть определенные сложности. Это связано с последними событиями в экономике, в том числе и на строительном рынке. И у подрядчика такие же проблемы, как у большинства застройщиков на текущий период», — отметил глава Благовещенска.

Он подчеркнул, что подрядчик, который возводит школу, справляется с возникшими проблемами, закупая материалы на заёмные средства. Олег Имамеев выразил готовность со стороны мэрии сопровождать стройку и помогать компании в решении проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предпринимают меры по обеспечению стабильной работы систем транспорта, энергетики и ЖКХ. Особое внимание также уделят строительству, дорожной отрасли и сельскому хозяйству, сообщал ранее губернатор региона Василий Орлов.