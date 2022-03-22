Анадырь, 22 марта, 2022, 06:56 — ИА Регнум. На Чукотке в селе Снежное Анадырского района под реальной нагрузкой испытали новую дизель-солнечную энергоустановку. Солнечная погода позволила запитать всё село, включая жилфонд и котельную.

Pvrussia.ru Солнечные батареи

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Губернатор Роман Копин в своём телеграм-канале сообщил, что теперь появится возможность снизить завоз топлива.

«В дальнейшем энергетики в селе смогут на световой день отключать одну из двух ДЭС, а вместо неё использовать энергию гибридной энергоустановки. Это увеличит ресурс дизелей, позволит спокойно проводить их ТО и ремонт, а также снизит необходимый объём завоза дорогостоящего топлива.

Аналогичные станции уже есть в Маркове и Канчалане. Канчаланская станция полностью готова, а марковскую установку введём в эксплуатацию до конца марта. В полевых условиях обе энергоустановки протестируем летом», — заверил Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, автономную солнечно-ветровую систему впервые смонтировали на автодороге в Самарской области.