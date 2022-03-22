Кудымкар, Пермский край, , 06:49 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели водителя трактора-экскаватора возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Экскаватор facebookalertsr0

По данным ведомства, несчастный случай на производстве произошел 24 февраля. Машинист был занят на работах по добыче песчано-гравийной смеси в карьере Иньвенского месторождения, расположенного в Кудымкарском муниципальном округе. Рабочий получил смертельные травмы.

Процессуальное решение принято по результатам доследственной проверки. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).