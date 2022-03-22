Кудымкар, Пермский край, 22 марта 2022, 06:49 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели водителя трактора-экскаватора возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, несчастный случай на производстве произошел 24 февраля. Машинист был занят на работах по добыче песчано-гравийной смеси в карьере Иньвенского месторождения, расположенного в Кудымкарском муниципальном округе. Рабочий получил смертельные травмы.
Процессуальное решение принято по результатам доследственной проверки. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).