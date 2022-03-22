Пекин, 22 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Министерство гражданской администрации Китая настоятельно призвало скорректировать политику и принять дифференцированные меры по профилактике COVID-19 преддверии Дня поминовения, который в этом году приходится на 5 апреля, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Департаменты по гражданским делам и агентства, предлагающие похоронные услуги по всей стране, должны активизировать усилия по пресечению скоплений людей и крупномасштабного возобновления случаев COVID-19 при удовлетворении разумного спроса на уход за могилами предков, заявило министерство на совещании.

По данным министерства, в этом году особое внимание уделялось экологичности, безопасности и морали при проведении работ по уборке могил. Кладбища, особенно те, которые имеют высокую вероятность возгорания, были предупреждены о необходимости организации работ по борьбе с пожарами.

Также были предложены различные низкоуглеродные способы отдать дань уважения умершим родственникам, такие как онлайн-мероприятия.

Китайский День поминовения — также называемый Праздником Цинмин — это день, когда китайцы посещают могилы своих предков и умерших близких. Китайцы сжигают поддельные бумажные деньги и другие вещи, дабы передать их духам предков, что может привести к пожарам.