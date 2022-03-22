Красновишерск, Пермский край, 22 марта, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел дело в отношении жительницы Красновишерского района. Женщина признана виновной в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Anton Starikov Деньги

По данным ведомства, 35-летняя пермячка во время работы в микрофинансовой организации кредитным консультантом заключала от имени юридического лица фиктивные договора займа. В результате она получала деньги от граждан под проценты. Жертвами обмана стали 14 человек, в том числе трое пенсионеров. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде четырех лишения свободы. Отбывать срок фигурантка будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.