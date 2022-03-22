Пермь, , 06:44 — REGNUM В Перми в судебном порядке чиновников мэрии обязали снести аварийный дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Аварийный дом Gov.karelia.ru

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дом по ул. Газонной находится в полуразрушенном состоянии, окна и двери в помещениях частично отсутствуют, системы тепло-, водо‑ и газоснабжения отключены. При этом на объект возможен свободный доступ, что чревато возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, совершением правонарушений, причинением вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать чиновников ограничить доступна опасный объект и обеспечить его снос в течение полугода с момента вступления судебного акта в законную силу. Иск удовлетворен. Судебное решение еще не вступило в законную силу.