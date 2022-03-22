Москва, , 10:02 — REGNUM Со времени старта совместной антикризисной программы ЦБ и Корпорации МСП не прошло и месяца, но банки уже успели одобрить малому бизнесу порядка семи миллиардов рублей кредитов под поручительства Корпорации МСП. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробности на брифинге 21 марта сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«За прошлую неделю одобрено 250 кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. Это и торговля, и обрабатывающая промышленность, и общепит с туризмом», — пояснил Максим Решетников.

Напомним, данная программа поддержки была запущена 4 марта для тех предпринимателей, у которых для кредитов нет или недостаточно залогового обеспечения.

«По этим программам мы даем поручительства и гарантии, беря на себя возможные риски предпринимателей перед банками», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для МСП запущены три проекта стимулирования кредитования бизнеса. «ПСК Антикризисная», реализуемая Корпорацией МСП вместе с ЦБ РФ, а также программы «ПСК Инвестиционная» и «ПСК «Оборотная» по ставкам 13,5% — для среднего бизнеса и 15% — для остальных предприятий.

По таким же ставкам бизнес сможет получить кредиты и по программе «1764», реализуемой Минэкономразвития в рамках нацпроекта МСП. На реализацию этой программы российским равительством дополнительно выделено 14,3 млрд рублей. По словам главы ведомства, до конца марта по этой программе будут приняты все необходимые акты и предприниматели смогут обращаться в банки. Программу реализуют 100 российских банков, в том числе — региональных. Перечень банков доступен на официальном сайте Минэкономразвития.

«Что важно, по всем случаям отказов мы через наш «Сервис 360°» принимаем обращения и разбираемся. Наша задача — оказать бизнесу всестороннюю поддержку, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и коллективы», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Малый и средний бизнес должен заниматься своими вопросами — перестраивать работу, находить поставщиков и покупателей. В связи с этим российское правительство продлило «автоматом» на год значительное число лицензий, разрешений, которые заканчивали действие в этом году, по большинству видов деятельности.

Более того, принято решение, которое было в том числе предложением «ОПОРЫ РОССИИ», о том, чтобы мораторий был наложен не только на плановые, но и на внеплановые проверки по всему бизнесу, кроме отдельных категорий высокой степени опасности. Это большой шаг навстречу бизнесу», считает Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Напомним, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя,

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.