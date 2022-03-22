Александровск, Пермский край, , 06:43 — REGNUM В городке Александровске Пермского края задержана местная жительница, которую подозревают в убийстве. Решается вопрос о избрании меры пресечения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По версии следствия, преступление совершено вечером 16 марта. Женщина, будучи в гостях, во время ссоры задушила своего собутыльника. В качестве орудия убийства использовался электропровод.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В его рамках следователь ходатайствует о заключении пермяки под стражу.