Сеул, , 06:42 — REGNUM Стрельбы КНДР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) якобы являются нарушением межкорейского соглашения в военной сфере от 2018 года, заявил избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это явное нарушение», — заявил он.

Юн Сок Ёль добавил, что Северная Корея уже провела более десятка испытательных пусков ракет с начала 2022 года. По его мнению, действия Пхеньяна приводят к росту военной напряженности на Корейском полуострове, что запрещено соглашениями между странами. Агентство указывает, что избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль занимает более жесткую позицию по отношению к КНДР, нежели его предшественники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейские военные сообщили о пусках ракет из КНДР в сторону Желтого моря. По их мнению, Пхеньян проводил учения с использованием РСЗО.