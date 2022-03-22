Токио, , 06:42 — REGNUM Правительство Японии обратилось к гражданам страны с призывом экономить электроэнергию в связи с остановкой работы нескольких местных тепловых электростанций (ТЭС) из-за землетрясения, произошедшего 16 марта. Об этом 22 марта сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В целях максимальной экономии электричества Хагиуда посоветовал японцам чаще выключать свет в помещениях и понизить температуру обогрева в зданиях. С таким же призывом к жителям Японии обратилось руководство энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является собственником остановившихся ТЭС.

При этом TEPCO завела граждан, что не планирует веерных отключений электроэнергии. В то же время, согласно метеорологическим прогнозам, в ряде префектур Японии ожидается понижение температуры и заморозки. Из-за этого TEPCO ожидает повышенную нагрузку на электросети в связи с возрастанием уровня потребления электроэнергии. Руководство компании рассчитывает, что после призыва к экономии, станет возможным за счёт снижения нагрузки на электросети перенаправлять энергоресурсы в те районы, где потребность в электричестве выше.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь с 16 на 17 марта на северо-востоке Японии. Жертвами стихии стали три человека, пострадали более 250 человек. Подземные толчки спровоцировали масштабные отключения электроэнергии и сбои в работе железнодорожного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в японской префектуре Фукусима, которая находится в северо-восточной части страны, не менее 1 тыс. домов остается без водоснабжения из-за землетрясения, произошедшего в ночь с 16 на 17 марта.

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