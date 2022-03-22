Краснокамск, Пермский край, 22 марта, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В городе Краснокамске Пермского края на скамье подсудимых окажется местный житель, который вовлек подростка в преступную группу, занимающуюся сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Пермяку инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и вовлечение 15-летнего подростка в совершение особо тяжкого преступления.

По данным ведомства, 28-летнего горожанина и его несовершеннолетнего приятеля задержали в середине ноября 2021 года у автозаправки при въезде в Краснокамск. Подельники возвращались на такси из Перми, где приобрели наркотическое средство для продажи.

У подростка полицейские изъяли десять свертков с наркотиком общей массой не менее 1,804 грамма. Подельник признался, что сознательно передал наркотик младшему приятелю на хранение, поскольку знал, что в силу возраста тот избежит уголовной ответственности. Таким образом злоумышленник хотел себя обезопасить.

Пермяк на время следствия был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.