Пермяк осуждён за уклонение от службы в армии
Пермь, 22 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел дело об уклонении от службы в армии. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Admobninsk.ru
На службу в армию
Житель Мотовилихинского района города осенью 2020 года без законных оснований уклонился от призыва на военную службу. Свою вину молодой человек признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде штрафа. Пермяк оштрафован на 25 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.