Пермь, 22 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел дело об уклонении от службы в армии. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Admobninsk.ru На службу в армию

Житель Мотовилихинского района города осенью 2020 года без законных оснований уклонился от призыва на военную службу. Свою вину молодой человек признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил наказание в виде штрафа. Пермяк оштрафован на 25 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.