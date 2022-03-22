Тамбов, , 06:33 — REGNUM Комиссией управления образования и науки Тамбовской области принято решение заключить соглашение «с инициатором проекта без проведения конкурса». В рамках договора на десять лет права на цифровую образовательную платформу перейдут к ООО «Дневник.ру», передаёт ИА REGNUM.

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Приказом врио начальника управления Татьяны Котельниковой соглашение о государственно-частном партнёрстве с коммерческой компанией должно быть заключено до 8 апреля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма, цифровую платформу для сферы образования региона планируется создать на базе девяти действующих автоматических идентификационных систем (АИС), в том числе, связанных с зачислением в школы, организации дополнительного образования, электронными дневниками. Размер инвестиций был заявлен на уровне 10,95 млн рублей. Взамен компания получает исключительные права на созданный объект, а ведомство — простую (не исключительную) лицензию на программное обеспечение.