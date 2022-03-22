Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM В регионах Уральского ФО пока не наблюдается роста безработицы. Об этом на совещании заявил полпред Владимир Якушев.

Безработица

Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти данные приведены на 18 марта. При этом влияние санкций, введённых ранее против России, будет иметь отложенный эффект, считает Якушев. По его словам, сейчас важно держать ситуацию на контроле и готовиться к оперативному применению всех мер поддержки занятости.

По данным полпредства, регионы уже получают целевые федеральные средства. Деньги пойдут на переобучение людей и создание временных рабочих мест.