Курган, 22 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Кургане и Шадринске проводятся проверки по фактам гибели людей в пожарах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пожар в доме

Обе трагедии произошли 19 марта 2022 года. Утром указанного дня после тушения пожара в одном из частных домов по ул. Маслопрома в Шадринске было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Вечером того же дня Кургане после тушения пожара в одной из квартир дома на ул. Мало-Чаусовский переезд было обнаружено тело 34-летнего мужчины. В обоих случаях погибшими стали владельцы жилых помещений.

По предварительным данным в первом случае причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления, во втором — замыкание электропроводки.

По результатам проверок следователями будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тверской области 20 марта при пожарах в жилых домах погибли два человека.