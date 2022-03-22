Техас, США, 22 марта, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Торнадо, обрушившийся на штат Техас (США) 21 марта, причинил значительный ущерб ряду зданий. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Торнадо

По предварительным данным, в числе серьёзно повреждённых в результате воздействия стихии строений — школа и приют для животных в городе Джексборо. О пострадавших информация к настоящему времени не поступала.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что в штатах Техас и Оклахома продолжает сохраняться угроза торнадо. В зоне риска из-за погодных условий в ночь с 21 на 22 марта будут находиться около 10 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами торнадо в американском штате Айова стали шесть человек, в том числе двое детей.