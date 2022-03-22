Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM Попытки спекуляций товарами и не имеющие под собой объективных оснований случаи взрывного роста цен по-прежнему будут находиться в фокусе внимания соответствующих контрольно-надзорных структур. Об этом заявил на совещании уральский полпред Владимир Якушев.

Владимир Якушев

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что власти регионов мониторят обстановку с ценами и быстро реагируют на изменения стоимости товаров первой необходимости, а также на их наличие.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине марта на ряд товарных позиций наблюдался повышенный спрос. Также поднялись цены.