Екатеринбург, 22 марта, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Проверки бизнеса необходимо сократить. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами регионов Уральского ФО.

Kremlin.ru Владимир Якушев

Он отметил, что проверочные мероприятия не должны создавать помех предпринимателям. В условиях санкций административную нагрузку на бизнес необходимо уменьшить.

«Главная задача сейчас — оперативно перестроить экономику. Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, государства ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении России. Тем самым они отреагировали на спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины.