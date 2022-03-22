Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Антироссийские санкционные меры западных стран могут создать серьёзные логистические проблемы для Commonwealth Fusion Systems (CFS) — компании, занимающейся разработкой термоядерного реактора в США. Об этом сообщил 21 марта портал Axios.

Макет термоядерного реактора IAEA Imagebank

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Commonwealth Fusion Systems (CFS) является дочерней компанией Массачусетского технологического института. Согласно предварительной информации, у компании могут возникнуть проблемы с поставками высокотемпературных полупроводников, так как поставщиком компонентов для них является российская SuperOx с производствами в России и Японии.

При этом Commonwealth Fusion Systems, в отличие от многих других компаний, приостановивших сотрудничество с Россией, пока не решилась на такой кардинальный шаг. Сроки достижения энергетической эффективности термоядерного реактора компанией не корректировались, разработчики не теряют надежду выйти на положительный энергетический баланс с помощью ядерного синтеза к 2025 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве энергетической безопасности в США из-за санкций.

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