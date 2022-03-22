Магадан, , 06:26 — REGNUM Лидер профсоюзов Магаданской области Игорь Легенький на митинге Крымская весна поделился мнением о событиях на Украине.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы, конечно же, поддерживаем политику правительства нашей страны и решение президента Владимира Путина по проведению специальной военной операции на Украине. Для меня эти события очень тяжело ложатся на сердце, потому что я — внук фронтовика, который прошёл Великую Отечественную войну от начала и до конца. Мой дед освобождал Украину, освобождал Донбасс, Херсонщину, Мелитополь — практически прошел всю южную часть. И то, что сейчас там происходит, это горько и обидно. Но Украина должна быть свободной от неонацистов, от фашистов. Мы должны этому положить конец. Правда должна восторжествовать и победа в любом случае будет за нами! И буква Z на технике наших ребят — это действительно: за свободу, за справедливость, за победу!» — цитирует лидера профсоюзов телеграм-канал «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, почётный житель Южно-Сахалинска Анатолий Телегин уверен, что провести спецоперацию в защиту Донбасса нужно было ещё 8 лет назад.