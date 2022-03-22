Красноярск, , 06:05 — REGNUM Необходимый запас сахара создан в Красноярском крае, проблем с дефицитом в регионе нет, сообщает пресс-служба главы края Александра Усса.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас достаточно товарных запасов, у нас нет оснований для паники», — заявил он.

По словам Усса, в Красноярском крае все еще есть проблемы с высокими ценами на продукт, однако пока власти региона пытаются удержать стабильность. Также в краевом правительстве добавили, что сформирован необходимый запас продуктов питания для жителей.

«Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1200 тонн сахара», — уточнил глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торговые сети Приморского края закупили 2300 тонн сахара. В краевом правительстве добавили, что запасов продукта хватит на долгое время.