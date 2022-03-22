Петропавловск-Камчатский, , 06:01 — REGNUM На Камчатке 48-летний житель села Никольское подозревается в убийстве собственного брата. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

С ножом (сс) niekverlaan

Читайте также: В городе Невинномысске на Ставрополье найден убитым ребенок

Подозреваемый в дневное время распивал алкоголь со своим 46-летним братом. Между ними возникла ссора. Мужчина нанёс потерпевшему восемь ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте.

Подозреваемый признался в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае найдено тело мальчика, пропавшего 20 марта. Юный житель города Невинномысска был обнаружен с ножевыми ранениями неподалеку от города спустя сутки поисков.