Москва, 22 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Во вторник, 22 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Парк «Зарядье»

В ночь на 23 марта в Москве облачно также без осадков, утром местами гололедица. Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 761 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — −5… +0 °C.

В среду, 23 марта, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +7… +12 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.