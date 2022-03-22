Абуджа, 22 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Не менее 16 мирных жителей погибли в результате нападения бандитов на деревню в штате Замфара в Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Нигерия

Сообщается, что группа вооруженных боевиков напала на деревню Ганар-Кийява. Пока полиция утверждает, что при нападении погибли 16 мирных жителей. В настоящее время силовики Нигерии прочесывают местность в поисках нападавших. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта вооруженные бандиты напали на деревню Агбан-Кагоро в штате Кадуна на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли 25 человек, боевикам удалось скрыться с места происшествия.