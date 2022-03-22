Райчихинск, Амурская область, 22 марта, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Амурской области осуждены за кражу и незаконное хранение драгоценных металлов четыре жителя региона. Они были сотрудниками золотодобывающего предприятия «Коболдо» и присваивали себе часть драгметалла с выработок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) kaisender Золото

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Вынесенное с предприятия золото амурчане хранили в посёлке Прогресс. Всего они похитили около 6 кг неочищенного золота. Количество чистого драгметалла составляло примерно 3 кг, его стоимость — более 14,4 млн рублей.

Городской суд Райчихинска приговорил двоих похитителей золота к 4 годам лишения свободы условно, двоих других — к 4,5 годам. Изъятый металл обращён в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года по подозрению в хищении золота был задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии Гаврил Тарабукин.