Мелитополь, 22 марта, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В город Мелитополь Запорожской области из Крыма прибыла очередная партия гуманитарной помощи — около 20 тонн продовольствия — доставленная российскими военнослужащими. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России на Украине

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Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские подразделения.

пресс-служба Минобороны РФ «Доставленный из Российской Федерации груз включал в себя продукты первой необходимости — детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи. Всё это было незамедлительно передано нуждающимся жителям».

В городе, который до освобождения находился под контролем украинских националистов, сложилась очень сложная ситуация с продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому режиму, по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена. Двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены.

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