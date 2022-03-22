Токио, , 05:45 — REGNUM Рыболовецкое судно с экипажем потерпело крушение у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. Об этом 22 марта сообщает телеканал NHK.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1876

По предварительным данным, утром 22 марта на борту судна произошёл пожар, спустя десять часов судно затонуло. На борту судна было восемь человек, из них шестеро граждан Индонезии. Трое индонезийских граждан были спасены проходящим мимо судном, ещё одного человека обнаружила береговая охрана, но затем поступила информация о его гибели.

Четыре человека считаются пропавшими без вести. В районе инцидента продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате крушения судна в Новой Зеландии.

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