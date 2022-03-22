Пекин, , 05:45 — REGNUM Китай усовершенствовал свое законодательство в сфере защиты детей в киберпространстве, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

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Директор базирующейся в Пекине организации по оказанию юридической помощи подросткам Тун Лихуа рассказал о достижениях законодательства Китая в этой области и о подходе страны к этому вопросу на параллельном форуме 49-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, который продолжается в Женеве.

Усовершенствованное законодательство прояснило обязанности правительства, предприятий и других соответствующих сторон в этом отношении, сказал Тун. Страна также настоятельно призвала интернет-предприятия взять на себя главную ответственность и работает над улучшением правовой системы защиты детей в киберпространстве.

Многосторонняя система защиты также требует повышения интернет-грамотности учителей и родителей, сказал Тун. Темами облачного форума были проблемы, стоящие перед защитой детей в цифровую эпоху, и опыт стран.

В форуме приняли участие международные организации, в том числе Детский фонд Организации Объединенных Наций, а также эксперты по защите детей и специалисты по детскому праву из Китая, Филиппин, Кении, Великобритании, Зимбабве и других стран.