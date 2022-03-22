Эр-Рияд, 22 марта 2022, 05:40 — REGNUM Китайский производитель смартфонов OPPO представил свои телефоны 5G серии Reno7 в Саудовской Аравии, что ознаменовало первый запуск новой серии бренда на рынке Ближнего Востока, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская компания OPPO
Китайская компания OPPO
(сс) Judgefloro

Серия Reno7, которая была представлена 13 марта в столице страны городе Эр-Рияде, оснащена технологией лазерной прямой визуализации (LDI), которая впервые используется в индустрии мобильных телефонов, заявил бренд-директор OPPO Saudi Arabia Салех Ма.

Reno7 Pro, флагманский телефон серии, имеет толщину всего 7,45 мм и весит около 180 г. Оснащенный новой флагманской системой портретной камеры и батареей емкостью 4500 мАч, он обеспечивает «скачок поколений» в производительности портретного изображения, имеет более длительный срок службы батареи и создает «удобный и эффективный пользовательский интерфейс на смартфонах», — сказал Ма.

Достижения OPPO в области исследований и разработок в сфере таких технологий, как самостоятельно разработанный чипсет MarSilicon и складной экран Find N, продемонстрировали, что «сегодняшние китайские технологические предприятия являются способными и мощными лидерами отрасли», — добавил Ма.

OPPO также представила на мероприятии смартфоны Reno 7 5G и Reno 7z. Являясь одним из ведущих мировых производителей и новаторов в области интеллектуальных устройств, компания имеет представительства в более чем 50 странах и регионах мира, давая рабочие места более чем 40 000 человек. Это один из самых продаваемых брендов мобильных телефонов на египетском рынке и входит в пятерку самых продаваемых брендов на мировом рынке, согласно данным компании.