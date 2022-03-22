Эр-Рияд, 22 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Китайский производитель смартфонов OPPO представил свои телефоны 5G серии Reno7 в Саудовской Аравии, что ознаменовало первый запуск новой серии бренда на рынке Ближнего Востока, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Judgefloro Китайская компания OPPO

Серия Reno7, которая была представлена 13 марта в столице страны городе Эр-Рияде, оснащена технологией лазерной прямой визуализации (LDI), которая впервые используется в индустрии мобильных телефонов, заявил бренд-директор OPPO Saudi Arabia Салех Ма.

Reno7 Pro, флагманский телефон серии, имеет толщину всего 7,45 мм и весит около 180 г. Оснащенный новой флагманской системой портретной камеры и батареей емкостью 4500 мАч, он обеспечивает «скачок поколений» в производительности портретного изображения, имеет более длительный срок службы батареи и создает «удобный и эффективный пользовательский интерфейс на смартфонах», — сказал Ма.

Достижения OPPO в области исследований и разработок в сфере таких технологий, как самостоятельно разработанный чипсет MarSilicon и складной экран Find N, продемонстрировали, что «сегодняшние китайские технологические предприятия являются способными и мощными лидерами отрасли», — добавил Ма.

OPPO также представила на мероприятии смартфоны Reno 7 5G и Reno 7z. Являясь одним из ведущих мировых производителей и новаторов в области интеллектуальных устройств, компания имеет представительства в более чем 50 странах и регионах мира, давая рабочие места более чем 40 000 человек. Это один из самых продаваемых брендов мобильных телефонов на египетском рынке и входит в пятерку самых продаваемых брендов на мировом рынке, согласно данным компании.