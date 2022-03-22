Петропавловск-Камчатский, , 05:39 — REGNUM На Камчатке предприниматели ощутили введённые против России санкции, но останавливать деятельность предприятий не собираются — бизнес перестраивает работу в новых условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, одно из старейших предприятий Камчатки по производству мебели изучает новые логистические цепочки, ведёт переговоры с поставщиками. Руководитель фабрики признал, что закупать материалы придётся по повышенным ценам, что приведёт к удорожанию продукции. Столкнулось предприятие и со сложностями по обслуживанию импортного оборудования.

«Есть кое-какие нюансы по обслуживанию нашего импортного оборудования, но поставщики гарантируют, что все технологические цепочки отладят и наша работа будет продолжена в привычном нам режиме», — пояснил руководитель компании Виталий Козырь.

Продолжить стабильную работу фабрике помогают и меры поддержки, введённые краевым правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, от санкций, введённых в отношении России, пострадает сам Запад, а нашему бизнесу они не страшны, уверен предприниматель с Сахалина Анатолий Пасхин.