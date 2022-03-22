Пекин, 22 марта, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В честь Хуачжунского университета науки и технологии (HUST), комплексного исследовательского университета, был назван астероид, сообщила 21 марта Китайская академия наук, передает агентство Синьхуа.

Naukawpolsce.pap.pl Пояс астероидов

Церемония «наречения» астероида состоялась как онлайн, так и офлайн. Название астероида Huazhongkejida было также одобрено Международным астрономическим союзом (МАС). Согласно коммюнике МАС, астероид под кодовым названием 52 487 был обнаружен в 1995 году астрономами Наблюдательной станции Синлун.

HUST совершил множество передовых научно-технических прорывов и активно продвигал междисциплинарные исследования, такие как физика, астрономия и космические науки. HUST также основал первый факультет астрономии в центральном Китае.

Последние три цифры, 487 в коде астероида, соответствуют номеру HUST, зарегистрированному в Министерстве образования Китая, сообщили в МАС. Астероиды — единственные небесные тела, называемые в честь их первооткрывателей. Присвоение имени считается международной и постоянной честью.