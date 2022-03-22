Лондон, , 05:31 — REGNUM Один из портретов голливудской актрисы Мэрилин Монро работы Энди Уорхолла будет выставлен на торгах Christie's, при этом стартовая стоимость шедевра будет рекордной $200 млн. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба аукционного дома.

Мэрилин Монро

Портрет Монро, названный Shot Sage Blue Marilyn, изображает актрису на светло-бирюзовом фоне. Картина написана в 1964 году, через два года после смерти голливудской звезды и является одним из символов американского современного искусства.

Картина выставлялась в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, центре Жоржа Помпиду в Париже и галерее Тейт в Лондоне. Её считают основополагающей работой в современном искусстве, а также в творчестве Уорхолла и в историческом каноне искусства.

Отмечается, что картина была представлена на аукционе благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман и может стать самым дорогим произведением искусства XX века среди всех, когда-либо продававшихся на аукционе. Все деньги от реализации полотна будут направлены в фонд.