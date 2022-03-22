Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM Пожар произошел в подвальном помещении жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло днем 21 марта в пятиэтажном жилом доме по улице Владивостокской. Спасателям пришлось эвакуировать шестерых жильцов дома, включая троих детей, из-за сильного задымления на первом этаже. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Повреждения получили вещи и мусор на общей площади два квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Тверской области произошли два пожара. Один произошел в квартире жилого дома в Весьегонске, второй — в деревне Понизовье. В результате возгораний погибли два человека.