Пекин, 22 марта, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Чрезмерная эксплуатация грунтовых вод в Китае в последние годы ослабла на фоне усилий страны по сокращению эксплуатации и увеличению пополнения запасов воды, сообщило Министерство водных ресурсов КНР, передает 21 марта агентство Синьхуа.

Nrcs.usda.gov Сточные воды

По данным министерства, в 2020 году в стране было добыто 89,25 млрд кубометров подземных вод, что на 24,2 млрд кубометров меньше, чем в 2012 году. В последние годы всесторонний контроль за чрезмерной эксплуатацией подземных вод в Китае на местном уровне достиг успехов, сказал сотрудник министерства Ян Дэжуй.

В северном Китае, одном из регионов с наибольшим дефицитом воды в стране, эксплуатация подземных вод была ограничена за счет экономии воды и корректировки структуры сельского хозяйства при одновременном увеличении подачи воды по многочисленным каналам и пополнении запасов подземных вод из рек и озер.

В конце 2021 года общий уровень грунтовых вод неглубокого залегания в контролируемой зоне региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй вырос на 1,89 метра по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время как уровень замкнутых вод глубокого залегания поднялся в среднем на 4,65 метра.

Почти 8 млрд кубометров подземных вод были пополнены реками и озерами по состоянию на 2021 год, сообщило министерство, добавив, что оно сосредоточится на 11 ключевых регионах по всей стране и еще больше усилит контроль за чрезмерной эксплуатацией подземных вод.