Виктория, Канада, , 05:23 — REGNUM Кейси Хадсон, занимавший должность режиссёра в проектах игровой трилогии Mass Effect, подтвердил, что его студия Humanoid разрабатывает новую высокобюджетную игру. Об этом 22 марта сообщает портал Video Games Chronicle.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Наш текущий проект — это многоплатформенная игра класса ААА, в которой основное внимание уделяется движимому персонажами повествованию», — написала Humanoid в пресс-релизе, добавив, что действие игры будет разворачиваться в «совершенно новой научно-фантастической вселенной».

Разработчики опубликовали на своём сайте несколько концепт-артов. Издание отметило, что сейчас в Humanoid Studios работает 17 человек, и что компаний требуется ещё 14 сотрудников, если судить по объявлениям о вакансиях.

Напомним, Кейси Хадсон около 20 лет проработал в студии BioWare. Кроме трилогии Mass Effect он также работал над популярной ролевой игрой Star Wars: Knight of the Old Republic на основе франшизы «Звёздные войны».

