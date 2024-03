Виктория, Канада, 22 марта, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Кейси Хадсон, занимавший должность режиссёра в проектах игровой трилогии Mass Effect, подтвердил, что его студия Humanoid разрабатывает новую высокобюджетную игру. Об этом 22 марта сообщает портал Video Games Chronicle.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Наш текущий проект — это многоплатформенная игра класса ААА, в которой основное внимание уделяется движимому персонажами повествованию», — написала Humanoid в пресс-релизе, добавив, что действие игры будет разворачиваться в «совершенно новой научно-фантастической вселенной».

Разработчики опубликовали на своём сайте несколько концепт-артов. Издание отметило, что сейчас в Humanoid Studios работает 17 человек, и что компаний требуется ещё 14 сотрудников, если судить по объявлениям о вакансиях.

Напомним, Кейси Хадсон около 20 лет проработал в студии BioWare. Кроме трилогии Mass Effect он также работал над популярной ролевой игрой Star Wars: Knight of the Old Republic на основе франшизы «Звёздные войны».