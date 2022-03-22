Владивосток, , 05:24 — REGNUM Во Владивостоке в последнее время стали пропадать из банковских ячеек крупные суммы денег и ювелирные украшения. Зарегистрировано уже три заявления о хищении из банка на улице Русской.

Банковские депозитные ячейки Klarinette71

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«Самый крупный ущерб понёс 50-летний бизнесмен, который оставил в ячейке более 5 млн рублей и ювелирные изделия, а позже обнаружил, что всё это пропало. При этом неизвестно, как злоумышленники могли туда попасть: вход по паспорту, дежурит охранник, дверь открывается двумя ключами одновременно», — сообщил телеграм-канал «Владивосток №1».

Отмечается, что пострадавшие заявили ущерб почти на 14 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных российских банках отмечается рост спроса на сейфовые ячейки. В последнее время спрос на эту услугу увеличился в разы.