Вашингтон, 22 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Энергетическая безопасность США может оказаться под угрозой после запрета на импорт российской нефти, заявил журналист Робинсон Мейер в авторской статье для газеты The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Публицист указал, что цены на бензин в Соединенных Штатах продолжают расти, а Саудовская Аравия игнорирует просьбу Вашингтона о помощи. При этом, утверждает Майер, политика замещения традиционной энергетики при помощи альтернативных источников потерпела в США крах. Журналист отметил, что зависимость от нефти в стране не снизилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена обсуждала возможность введения карточек на бензин, которые помогли бы американским семьям справиться с рекордным ростом цен на топливо. При этом конкретных решений по этому вопросу еще не принималось.