Тюмень, , 05:15 — REGNUM Тюменские нейрохирурги спасли маленького пациента из Монголии, проведя сложную операцию на головном мозге. Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Спасённый Тэмуужин с родителями и лечащим врачом Пресс-служба Федерального центра нейрохирургии в Тюмени

Мальчик Тэмуужин из Улан-Батора приехал в Тюмень с родителями, бабушкой и переводчиком. До операции ребёнок жаловался на сильные головные боли, причиной которых стала объёмная киста, занимавшая большую часть головного мозга. Монгольские врачи вынесли вердикт — без операции Тэмуужин не выживет. Родные повезли ребёнка в Россию, в тюмень, где применяются малотравматичные методики оперативного лечения.

«Кисту удалили без последствий для здоровья мальчика, весь период лечения ребенка занял несколько дней», — заведующий детским нейрохирургическим отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Юрий Якимов.

Отмечается, что у тюменского центра нейрохирургии тесные связи с Монголией. Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов сообщил о своих частых визитах в эту страну по обмену опытом.

«Лечил много пациентов из этой страны в нейрохирургическом отделении, созданным мною в детской больнице в Иркутске. Мы открыты для сотрудничества, готовы принимать для оперативного лечения в Федеральный центр нейрохирургии пациентов из разных стран. Возможности нашей клиники масштабные», — отметил Альберт Суфианов.