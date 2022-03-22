22 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Контракт почти на 23 млрд рублей был сорван, а планы по строительству перегона Лосево — Каменногорск оказались в простое.

Анастасия Степанова, , 10:53 — REGNUM Один из этапов инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги» обернулся скандалом, многомесячными судебными разбирательствами, банкротством генподрядчика и неудачной попыткой взыскать с него почти 132 млрд рублей неустойки. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

О контракте и банкротстве подрядчика

В сентябре 2010 года ФГУП «Единая группа заказчика», которое выступало заказчиком-застройщиком, ЗАО «Стройпутьинвест» (генеральный подрядчик) и госзаказчик — Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписали контракт на разработку рабочей документации и строительство объектов новой железнодорожной линии Лосево — Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи — Петяярви — Каменногорск — Выборг. Объект был частью инвестпроекта по созданию скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги. Разработать документацию и построить внешнее энергоснабжение и новый парк в районе ст. Каменногорск изначально планировали в 2012 году. Стоимость работ генподрядчиком оценили в 21 001 260 140 рублей. Позднее сроки были сдвинуты — на 2014—2016 годы. А к 2019 году при подписании очередного дополнительного соглашения контракт подорожал до 22 793 600 071 рубля.

По разным причинам реализация проекта шла с пробуксовкой, а в 2016 году в арбитраж от кредиторов генподрядчика — ЗАО «Стройпутьинвест» и вовсе поступил иск о банкротстве. Уже в апреле 2017 года компания была взята под наблюдение, в 2018 году — под внешнее управление, а в январе 2020 года 19 кредиторов с требованиями на общую сумму 1,34 млрд рублей приняли решение объявить актив банкротом. В феврале 2021 года ЗАО попало под конкурсное производство.

За месяц до объявления фирмы банкротом управляющий активом подал в суд иск, требуя расторжения ранее заключённого, но так и не выполненного, госконтракта. В ходе судебных заседаний истец указывал на то, что «утратил возможность вести хозяйственную деятельность, в том числе исполнять государственный контракт». К тому моменту по текущим ценам контракт подорожал еще на 3,3 млрд рублей. Госзаказчик отказался подписывать корректирующий договор, тогда ЗАО пошло в суд расторгать его. На это Федеральным агентством железнодорожного транспорта был заявлен встречный иск — о расторжении госконтракта, обязании передать строительную площадку, документацию, взыскании не отработанного аванса — 990 323 146 рублей 80 копеек, взыскании неосновательного обогащения — 199 389 340 рублей 85 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму долга с даты вынесения решения и по дату фактического исполнения обязательств.

После многомесячных судебных разбирательств в июне 2021 года суд расторг контракт, а также обязал ЗАО передать стройплощадку и документацию. Все денежные требования в рамках данного дела были отклонены. Но на этом история не закончилась.

Иск на 132 млрд рублей

История с железнодорожным контрактом в 2021 году не завершилась. Ещё в декабре 2020 года Росжелдор подал к ЗАО иск на 131 994 671 201,28 рубля, которые фигурировали как неустойка.

Росжелдор (сс)Gennady Grachev

«По мнению истца, в сроки, установленные государственным контрактом, ответчик работы в полном объеме не выполнил, в связи с чем истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 14.3 контракта из расчета 0,4% от суммы задолженности за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 131 994 671 201 рубль 28 копеек», — уточнялось в материалах дела.

В декабре 2021 года это дело было рассмотрено в первой инстанции и ведомству отказали. Судья, ссылаясь ещё на один спор и решение по нему (от апреля 2021 года), напомнила, что ведомство уже получило с ЗАО неустойку по контракту в размере 584 297 810 рублей 32 копеек и «тем самым права истца восстановлены». Указывалось и на то, что взыскание 131,994 млрд рублей неустойки «приведет к неосновательному обогащению истца, поскольку не направлено на восстановление его нарушенного права, принимая во внимание что ответчиком работы выполнены на сумму 21 783 084 583 руб. 20 коп., а также способствует уменьшению конкурсной массы должника». 17 марта 2022 года вторая инстанция этот вердикт утвердила.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

Так многомиллиардный контракт был сорван, планы по строительству перегона Лосево — Каменногорск оказались в простое и не реализованы в срок, а бюджетные деньги потрачены.