Манагуа , , 05:13 — REGNUM Дочь экс-президента Никарагуа Виолеты Барриорис де Чаморро, оппозиционный политик Кристиана Чаморро была приговорена судом столицы страны Манагуа к восьми годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег и хищении. Об этом 21 марта сообщает газета La Prensa.

Кристиана Чаморро Wikipedia.org

В рамках этого же дела ещё четверо осужденных по делу об отмывании средств Фондом имени Виолеты Барриорис де Чаморро, главой которого являлась Кристиана, получили сроки от семи до 13 лет тюрьмы. В том числе брат политика Педро Чаморро Барриос был приговорён к девяти годам лишения свободы, бывший администратор фонда Уолтер Гомес и бывший бухгалтер Маркос Флетес — к 13 годам, бывший водитель Педро Васкес — к семи годам.

Виолета Барриорис де Чаморро была президентом Никарагуа с апреля 1990-го по январь 1997 года. Её дочь, также претендовавшая на президентский пост, была задержана в июне 2021 года.

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