Якутск, 22 марта, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Не снижается количество жалоб от жителей Якутска на бродячих животных. Прокуратура и Якутский городской суд пришли к выводу, что в столице республики не предпринимают должных мер по отлову собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Dineshraj Goomany Собака

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В адрес мэрии и службы эксплуатации городского хозяйства Якутска был подан судебный иск. Инстанция в полной мере удовлетворила требования прокурора республики и признала незаконным бездействие структур, которые должны были отвечать за отлов бродячих животных.

«Установлено, что на территории Якутска должным образом меры по отлову безнадзорных собак не принимаются, в связи с чем их численность не уменьшается, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также приводит к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать так, чтобы приоритетом стала жизнь человека, а не собаки, заявил глава Якутии Айсен Николаев.