Лос-Анджелес, США, , 05:07 — REGNUM Писательница Эми Ван заняла должность сценариста в проекте второй части фильма «Безумно богатые азиаты» вместо ушедшей Адель Лим. Об этом 21 марта сообщил портал We Got This Covered.

Кевин Кван. Безумно богатые азиаты

Лим решила покинуть проект после того, как узнала, что второй автор сценария «Безумно богатых азиатов» Питер Кьярелли получил в десять раз больше денег за работу, чем она. Отметим, что писательница решила уйти несмотря на то, что её поддержал режиссёр фильма Джон Чу, а Кьярелли предложил поделить полученные деньги поровну.

Эми Ван сейчас работает над будущим сериалом Netflix The Brothers Sun, а также участвует в реализации проекта фильма ужасов кинокомпаний Paramount Players и QC Entertainment.

Напомним, в основу фильма «Безумно богатые азиаты» ляжет книга China Rich Girlfriend, являющейся второй по счёту в трилогии писателя Кевина Квана. Экранизация первого романа при бюджете $30 млн собрала в мире около $238 млн.

