Москва, , 11:20 — REGNUM В Москве пройдет десятая по счёту ежегодная общегородская акция «Ночь театров». Об этом 22 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Большой театр в Москве Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Мероприятие состоится в ночь с 26 на 27 марта. В акции примут участие свыше 80 учреждений культуры, в том числе драматические, музыкальные и детские театры, а также концертные организации.

«Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей», — сказала Сергунина.

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