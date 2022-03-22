Москва, 22 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Москве пройдет десятая по счёту ежегодная общегородская акция «Ночь театров». Об этом 22 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой театр в Москве

Мероприятие состоится в ночь с 26 на 27 марта. В акции примут участие свыше 80 учреждений культуры, в том числе драматические, музыкальные и детские театры, а также концертные организации.

«Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей», — сказала Сергунина.