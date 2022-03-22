Южно-Сахалинск, 22 марта, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Почётный житель Южно-Сахалинска Анатолий Телегин уверен, что провести спецоперацию в защиту Донбасса нужно было ещё 8 лет назад.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Я считаю, что специальную операцию надо было проводить раньше, 8 лет назад. Не надо было подписывать «Минские соглашения», ведь в итоге представители Украины их не выполнили», — цитирует Телегина телеграм-канал правительства Сахалина.

Анатолий Телегин рассказал, что наполовину является украинцем. Его братья живут в Одессе и Дебальцево. Связь с ними оборвалась, когда началась спецоперация. Почетный житель Южно-Сахалинска рассказал, что много его друзей живёт в Херсоне, где в конце 1980-х годов сахалинцы создали кооператив и построили два девятиэтажных дома. Телегин тоже получил там квартиру, но от переезда отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, решение России о выходе из диалога по мирному договору с Японией назвал «неприемлемо жёстким» премьер-министр страны Фумио Кисида. Такое заявление глава японского парламента сделал 21 марта в ходе слушаний в верхней палате парламента страны.