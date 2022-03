Лос-Анджелес, США, , 04:48 — REGNUM Оскар Айзек, который исполнит главную роль в сериале Marvel «Лунный рыцарь», рассказал, что глава Marvel Кевин Файги сначала вообще не понял его подход к роли. Об этом 21 марта сообщил портал We Got This Covered.

Marvel Marvel Studios

Актёр пояснил, что поскольку ему нужно было сыграть разных личностей, он решил поэкспериментировать с акцентом и предложил Файги посмотреть на его подход к игре. «И это забавно, потому что потом он сказал мне, что они не знали, какого черта я делаю. И они не были уверены, что это вообще сработает», — сказал Айзек.

Актёр добавил, что он рад тому, что всё же решил рискнуть, поскольку люди, смотревшие «Лунного рыцаря», отмечали, что этот подход, по сути, «сделал» весь фильм. Айзек отметил, что он благодарен продюсеру за то, что он поверил в него.

Напомним, премьера сериала «Лунный рыцарь» состоится 30 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Ранее режиссёрМохамед Диаб, работавший над эпизодами шоу, подтвердил информацию о национальности главного героя.

