Москва, , 09:20 — REGNUM В столице начался новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!». Об этом 22 марта сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Москва Moscowjob.net

В рамках мероприятия все желающие смогут подготовить собственный проект маршрута прогулки по Москве. Таким образом планируется помочь популяризации туристических профессий — гидов, экскурсоводов и организаторов туров. Заявки принимаются до 21 апреля включительно.

«Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей — тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы», — сказала Сергунина.

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