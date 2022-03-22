Биробиджан, 22 марта 2022, 04:48 — REGNUM Количество жителей Еврейской автономной области, не выживших в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса, достигло пяти. Погиб сержант Глеб Медведев, сообщил заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семёнов.
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Солдату было 33 года, он служил по контракту в Хабаровском крае, родился — в Биробиджане.
Он подчеркнул, что руководство региона искренне сопереживает семье Глеба Медведева и окажет его близким необходимые помощь и поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно о смерти молодого человека из села Амурзет, ефрейтора Дениса Тонких. Ранее сообщалось о гибели во время спецоперации трёх уроженцев ЕАО — старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артёма Тимченко.